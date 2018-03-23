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Около ста молодых пианистов прислали заявки на конкурс Мацуева
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Около ста молодых пианистов прислали заявки на конкурс Мацуева 

ТАСС 1 час назад
Фото: Газета "Труд"
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Жюри II Международного конкурса Grand Piano Competition под художественным руководством народного артиста России, пианиста Дениса Мацуева получило 98 заявок на участие молодых пианистов из 26 стран. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Московской филармонии.
"На II Международный конкурс Grand Piano Competition поступило 98 заявок из 26 стран мира. В конкурсе принимают участие молодые пианисты из России, Китая, США, Канады, Южной Кореи, Австрии, Болгарии, Румынии, Грузии, Японии и других стран", — сказали в пресс-службе.
Больше всего заявок — 42 — поступило от российских музыкантов. Также конкурс оказался привлекательным для пианистов из Китая, откуда пришли 16 анкет.
В рамках отборочного тура члены жюри выберут пятнадцать пианистов, которые приедут в Москву для очного соревнования. Их имена будут опубликованы 3 апреля на сайте смотра — http://grandpianocompetition.com/ru/. Конкурсанты выступят как с сольной программой (I тур), так и в сопровождении симфонического оркестра (II тур).
Обладатель Гран-при конкурса получит акустический рояль Yamaha. Звание лауреата Grand Piano Competition и премию в размере $5 тыс. получат сразу пять участников конкурса, тогда как первое, второе и третье места присуждаться не будут, уточнили в оргкомитете. Десяти дипломантам конкурса будет присуждена премия в размере $1 тыс. Кроме того, по $1 тыс. вручат педагогам конкурсантов, завоевавших звание лауреата конкурса.
Второй Международный конкурс молодых пианистов Grand Piano Competition пройдет с 29 апреля по 5 мая на сценах Большого и Рахманиновского залов Московской консерватории и в Концертном зале им. Чайковского. С конкурсантами выступит Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова под управлением народного артиста России Александра Сладковского. В заключительном гала— концерте конкурса примут участие Денис Мацуев и Валерий Гергиев.
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