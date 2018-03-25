Почти 100 пианистов из 26 стран хотят участвовать в Grand Piano Competition

На II Международный конкурс Grand Piano Competition поступило 98 заявок из 26 стран мира, передает «Интерфакс»

Как сообщает пресс-служба Московской консерватории, в конкурсе принимают участие молодые пианисты из России, Китая, США, Канады, Южной Кореи, Австрии, Болгарии, Румынии, Грузии, Японии и других стран. В результате отборочного тура члены жюри выберут 15 пианистов, которые приедут в Москву для очного соревнования.

II Международный конкурс молодых пианистов Grand Piano Competition пройдет с 29 апреля по 5 мая. Все участники, прошедшие отборочный тур, примут участие в обоих очных турах. Они выступят как с сольной программой (I тур), так и в сопровождении симфонического оркестра (II тур).

Выступления молодых пианистов оценит международное жюри. В него вошли Сергей Доренский (Россия), Петр Палечный (Польша), Борис Петрушанский (Россия), Валерий Пясецкий (Россия), Хёнджун Чан (Республика Корея), Мартин Энгстрём (Швеция), Станислав Юденич (Россия).

Идея создания конкурса принадлежит пианисту Дениcу Мацуеву , председателю оргкомитета и художественному руководителю Grand Piano Competition.