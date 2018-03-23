Богородские каратисты вернулись из Орла с медалями

Спортсмены успешно выступили на соревнованиях по спортивному стилевому карате.

В первой половине марта воспитанники секции карате, которая работает в Детском спортивно-культурном центре «Восход» (тренер Д. В. Вагельский), приняли участие в крупном Всероссийском турнире. Соревнования проходили в городе Орел.

Каратисты самого разного возраста из Богородского достойно представили свой клуб на представительных соревнованиях. Они завоевали несколько медалей и вернулись из славного города с медалями, грамотами и дипломами.

Секция карате работает в ДСКЦ «Восход» на платной основе. Адрес: ул. Бойцовая, д. 24, к. 4.