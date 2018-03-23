Ещё
Богородские каратисты вернулись из Орла с медалями
Далее:
Читайте также:
Ещё

Богородские каратисты вернулись из Орла с медалями 

Официальный сайт управы района Богородское 1 час назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Спортсмены успешно выступили на соревнованиях по спортивному стилевому карате.
В первой половине марта воспитанники секции карате, которая работает в Детском спортивно-культурном центре «Восход» (тренер Д. В. Вагельский), приняли участие в крупном Всероссийском турнире. Соревнования проходили в городе Орел.
Каратисты самого разного возраста из Богородского достойно представили свой клуб на представительных соревнованиях. Они завоевали несколько медалей и вернулись из славного города с медалями, грамотами и дипломами.
Секция карате работает в ДСКЦ «Восход» на платной основе. Адрес: ул. Бойцовая, д. 24, к. 4.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
Богородчане стали вторыми в ВАО в соревнованиях по флорболу Конкурс красоты и таланта "Мисс Весна-2018" прошел в колледже №23 С серебром вернулись из Ивановского богородские спортсмены
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас8
«Она ворвалась как смерч»1
WADA разнесло МОК53
Украинка смирилась с поездкой на КМ в Россию
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение