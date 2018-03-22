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Баклажка в урне: новый способ обмана на заправках
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Баклажка в урне: новый способ обмана на заправках 

Авторамблер 3 часа назад
Фото: Авторамблер
Кажется, с тех пор водители настороже и стали обращать внимание на такие вещи. И, судя по всему, такой тренд имеет место на разных заправках. Например, автор этого видео выбрасывал чек в урну на заправке и наткнулся на то, что в урнах спрятаны канистры и баклажки с бензином. Возможно, туда их прячут заправщики, чтобы в нужный момент достать и слить немного бензина для себя.
Впрочем, администраторы заправки не смогли ничего пояснить на вопрос автолюбителя. Возможно, отреагируют представители нефтяной компании.
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