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В Кремле назвали отвратительным сравнение России с фашистской Германией
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В Кремле назвали отвратительным сравнение России с фашистской Германией 

Говорит Москва 3 часа назад
Фото: Капитал страны
Глава МИДа Соединённого Королевства Борис Джонсон согласился с этим мнением.
«Совершенно отвратительное заявление, оно не подобает министру иностранных дел. Безусловно, это оскорбительно и недопустимо», — отметил Песков в беседе с журналистами.
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