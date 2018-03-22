Если Бразилия не выиграет у России, ей крышка! Колонка Юрия Цыбанева

Тут такое, знаете ли, дело. Да нет, скорее всего вы об этом не знаете. Ибо до одной удивительной железной закономерности нужно было еще докопаться. И вот вам плод моих раскопок.

Вроде бы 23 марта предстоит обычный контрольный матч Россия — Бразилия. Как говорят в народе, не на корову будут играть. Но! Если бы на эту условную корову, оно бы ладно. Ставка-то для Бразилии — выше! На кону 23-го будет стоять титул чемпионов мира!

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Объясняю. Для того чтобы выиграть самое почетное футбольное звание на свете, кудесникам мяча на пути к титулу необходимо обязательно победить сборную России (СССР). Не важно, в контрольном матче или уже непосредственно в рамках чемпионата мира. При том условии, что наша команда в чемпионате мира тоже участвует.

Вот смотрите. 1958 год. Бразилия, ведомая юным Пеле, обыгрывает советскую команду в групповом турнире ЧМ в Швеции (2:0) и потом выигрывает золото.

1994 год. Трехкратные на тот момент чемпионы мира сходятся в группе со сборной России, обыгрывают ее с тем же счетом — и после затянувшейся беспобедной засухи продолжительностью в 24 года возвращаются на вершину.

Идем дальше. Вынимаем из статистических архивов совсем уж вроде проходную встречу на исходе 1998 года, когда, проваливая отборочный цикл Евро и вконец развалившись, наша сборная согласно контракту вынуждена была наведаться в гости к тогдашним четырехкратным. Получила, само собой, по-крупному — 1:5. Но бразильцы заполучили тем самым примету, осветившую им путь к трону на ближайшем ЧМ-2002.

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Но хватало и примеров, когда наши, сами того не ведая, сбивали кудесников мяча с чемпионского маршрута. 1965-й. Сначала двукратные покорители футбольного мира не оставляют нашим шансов в Лужниках (3:0) — но потом дома упускают победу вследствие курьезного гола Банишевского (2:2). И? Наши на ЧМ-1966 в Англии забираются как никогда высоко, на четвертое место, а бразильцы вылетают на групповой стадии…

В 1982-м бразильцы котируются как главные фавориты ЧМ в Испании. И на финальном турнире, да, наших с превеликим трудом таки дожимают — 2:1. Но! Была еще и встреча в 1980-м, когда под руководством Бескова сборная Союза одержала историческую победу на «Маракане» с тем же счетом! И бразильцев на Мундиале нежданно срезает Италия…

Наконец, 2013-й. Последняя достойная игра сборной России, руководимой Капелло, — в Лондоне против Бразилии (1:1). Что произошло с пентакампеонами год спустя на домашнем чемпионате, помните? 1:7 от Германии.

Выигрыши бразильцев у наших в прочих контрольных матчах ничего не определяли. Ибо наши ближайший ЧМ пропускали (1974, 1978, 1998, 2010).

Вот такая странная примета. А ведь есть и еще одна, уж совсем фантастическая. Безоговорочно предвещающая пентакампеонам триумф в июле (см. здесь). Ну и как, по-вашему, завершится игра 23 марта в Лужниках?

Как завершится контрольный матч Россия — Бразилия?