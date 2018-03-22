Черчесов назвал футболистов, которые рискуют не сыграть с Бразилией

— Каково состояние здоровья у тех футболистов, которые испытывал трудности на сборах?

— Все тренировались, потому что это была разминочная часть. Камболов, скорее всего, не сыграет завтра, так как его беспокоит ягодичная мышца. Кузяев и Игнатьев делают быстрые шаги вперед. Не знаю, выйдут ли завтра, но они почти готовы. Еще некоторые вопросы существуют по Дзагоеву и Жиркову. Остальные готовы.

— Думаете, что возможно будет сыграть так же, как двадцать два года назад?

— Это было давно и иногда думается, что неправда. Эта страница перевернута уже. Теперь я занят новыми делами.

— Будете использовать наработанную связку Кудряшов-Гранат?

— Буду.

Матч Россия — Бразилия пройдет 23 марта в «Лужниках», начало — 19:00 мск.