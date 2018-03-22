СМИ, отозвавшие корреспондентов из Думы, лишатся аккредитации

Он рассказал, что в соответствии с положением об аккредитации представителей СМИ в Госдуме, «если аккредитация заканчивается и СМИ отзывает своих журналистов, пропуска отзываются». При этом он подчеркнул, что сами принципы аккредитация журналистов в СМИ не менялись.

Володин отметил, что бойкот — это право СМИ и их компетенция. Также спикер сказал, что «Госдума была и остается самым открытым, самым в этом плане массовым органом власти, который всегда работал и будет работать с журналистским сообществом на принципах гласности, открытости и свободы слова».

"Это вопрос Государственной думы, это вопрос, который не относится к компетенции администрации президента", — сказал Песков журналистам.

Как сообщалось ранее, несколько журналисток обвинили главу думского международного комитета Леонида Слуцкого в домогательствах. Корреспондент Русской службы BBC Фарида Рустамова рассказала, что у нее есть аудиозапись разговора со Слуцким, в котором он называл ее «зайчонком» и предлагал стать его любовницей.

Девушки направили жалобы в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики. В среду думская комиссия рассмотрела дело Слуцкого и не нашла нарушений в его поведении. После этого своих журналистов из Думы решили отозвать холдинг РБК , «Дождь», «Коммерсант», "Эхо Москвы" и RTVI.