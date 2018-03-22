Федор Кудряшов: Надеюсь, что на матче с Бразилией трибуны «Лужников» будут полные

— Уверен, что будет интересная игра, и она понравится зрителям. Мы сделаем все, чтобы тренеры остались довольны. Стадион «Лужники» прекрасный. Он стал уютнее. Надеюсь, трибуны будут полные.

В линии зищиты у нас молодых нет. За прошлый год наиграли что-то с Васиным и Джикией. Но ребята, которые их заменят, уверен, будут играть достойно.