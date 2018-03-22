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Федор Кудряшов: Надеюсь, что на матче с Бразилией трибуны «Лужников» будут полные
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Федор Кудряшов: Надеюсь, что на матче с Бразилией трибуны «Лужников» будут полные 

Советский спорт 3 часа назад
— Уверен, что будет интересная игра, и она понравится зрителям. Мы сделаем все, чтобы тренеры остались довольны. Стадион «Лужники» прекрасный. Он стал уютнее. Надеюсь, трибуны будут полные.
В линии зищиты у нас молодых нет. За прошлый год наиграли что-то с Васиным и Джикией. Но ребята, которые их заменят, уверен, будут играть достойно.
У соперника вся линия атаки очень сильная. Кого-то выделить очень тяжело. Играл я только против Дугласа Косты, тогда игрока «Баварии», — сказал Кудряшов журналистам.
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