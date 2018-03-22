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Видео: работодатель избил подрядчика за просьбу о зарплате
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Видео: работодатель избил подрядчика за просьбу о зарплате 

Ридус 3 часа назад
Глава ГБУ «Жилищник» Москворечье-Сабурово Нияз Фаттахов избил подрядчика, который пришел к нему за зарплатой, сообщает телеграм-канал Mash. Этот инцидент попал на видео.
«Ты приходишь ко мне и просишь зарплату, но ты просишь без уважения, ты не называешь меня своим крестным», — так мотивировал работодатель свои насильственные действия по отношению к подчиненному.
Поменяв всю инженерию на Бакинской, подрядчик наделся получить справедливое вознаграждение за свой труд, но вместо денег ему достался удар вниз живота. Его обидчик при этом спокойно развернулся и ушел.
По данным Mash, Фаттахов уже был фигурантом уголовного дела. Некоторое время назад он выписал себе премии на 2 миллиона рублей. Расследование, почему-то, было прекращено.
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