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НСПК «Мир» стала спонсором сборной России по футболу
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НСПК «Мир» стала спонсором сборной России по футболу 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Ведомости
Система платежных карт «Мир» заключила спонсорское соглашение с Российским футбольным союзом, сообщает пресс-служба компании.
Контракт рассчитан на три года. Условия соглашения не раскрываются.
«Договоренности о сотрудничестве на ближайшие три года закрепили руководители двух организаций — генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев и исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев. Соглашение направлено на развитие футбола в Российской Федерации, развитие спортивных проектов РФС и укрепление двусторонних отношений», — говорится в заявлении НСПК.
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