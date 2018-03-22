НСПК «Мир» стала спонсором сборной России по футболу

Система платежных карт «Мир» заключила спонсорское соглашение с Российским футбольным союзом , сообщает пресс-служба компании.

Контракт рассчитан на три года. Условия соглашения не раскрываются.