НСПК «Мир» стала спонсором сборной России по футболу 

Система платежных карт «Мир» заключила спонсорское соглашение с Российским футбольным союзом, сообщает пресс-служба компании.
Контракт рассчитан на три года. Условия соглашения не раскрываются.
«Договоренности о сотрудничестве на ближайшие три года закрепили руководители двух организаций — генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев и исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев. Соглашение направлено на развитие футбола в Российской Федерации, развитие спортивных проектов РФС и укрепление двусторонних отношений», — говорится в заявлении НСПК.