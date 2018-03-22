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Песков: Кремль рассчитывает на политическую мудрость ЕС
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Песков: Кремль рассчитывает на политическую мудрость ЕС 

360tv.ru 2 часа назад
Российские власти рассчитывают, что страны Евросоюза проявят мудрость и будут руководствоваться в своих решениях элементарной политической логикой. Об этом заявил пресс‐секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призыв премьер‐министра Великобритании Терезы Мэй последовать примеру Лондона относительно российских дипломатов. Официального представителя Кремля процитировал «Интерфакс».
Песков заметил, что отношения между странами на данный момент и без того непростые.
В любом случае, мы  все-таки
какую-то  элементарную политическую логику и мудрость наших визави засчитываем в этом деле
пресс-секретарь
Владимира Путина.
Поведение Великобритании, уточнило ИА Nation News, в Кремле назвали труднообъяснимым. Особенно, подчеркнул Дмитрий Песков, это касается нежелания британской стороны предоставлять
какие-либо
сведения по «делу Скрипаля».
Ранее стало известно, что Евросоветом подготовлен проект заявления о расследовании отравления
экс-полковника
ГРУ Серея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Документ, уверяют источники, содержит упоминание о высокой вероятности ответственности России в случившемся.
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