Песков: Кремль рассчитывает на политическую мудрость ЕС

Песков заметил, что отношения между странами на данный момент и без того непростые.

В любом случае, мы все-таки

какую-то элементарную политическую логику и мудрость наших визави засчитываем в этом деле

пресс-секретарь

Поведение Великобритании, уточнило ИА Nation News, в Кремле назвали труднообъяснимым. Особенно, подчеркнул Дмитрий Песков, это касается нежелания британской стороны предоставлять

какие-либо

сведения по «делу Скрипаля».

Ранее стало известно, что Евросоветом подготовлен проект заявления о расследовании отравления

экс-полковника