Клюйверт не пожал руку Марадоне во время выставочного матча

Легендарный голландский нападающий Патрик Клюйверт не стал пожимать руку аргентинской звезде Диего Марадоне . Они встретились во время выставочного матча между командами Жозе Моуринью и Марадоны.

Во время приветствия Клюйверт подошел ко всем участникам игры, пожав им руки, но проигнорировал Марадону, который протянул ему руку.

Kluivert not a huge fan of Maradona I take it? pic.twitter.com/6qVkznJ7xW

— Taz (@TazPhalora) 21 марта 2018 г.