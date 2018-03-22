Ещё
В Италии будут расследовать сделку о продаже «Милана»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Италии будут расследовать сделку о продаже «Милана» 

Советский спорт 2 часа назад
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, государственный обвинитель будет расследовать обстоятельства продажи клуба Сильвио Берлускони китайскому бизнесмену Ли Юнхуну. На данный момент подозреваемых по этому делу нет — нынешняя процедура пока не предусматривает выдвижение обвинений.
Причиной стали «подозрительные транзакции», которые произошли в декабре прошлого года. Ли Юнхун приобрел «Милан» благодаря займам у фонда Elliott Management.
По данным издания, деньги на функционирование клуба до конца сезона предоставит непосредственно Elliott Management, а не Ли Юнхун. Эта сумма составляет 30-35 миллионов евро.
Советский спорт: последние новости
Геннадий Орлов: Я поддерживаю назначение Семака на пост главного тренера «Зенита» В селе Ловозеро в рамках празднования Дня оленевода состоятся соревнования по национальным видам спорта «Амкар» приступил к подготовке к матчу с «Локомотивом»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
WADA раскритиковал МОК за недопуск России на ОИ2
WADA назвало два последних условия для России33
Загитова сенсационно уступила 31-летней итальянке75
Загитова: «Нужно закрыть свой рот и не есть»
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение