В Италии будут расследовать сделку о продаже «Милана»

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, государственный обвинитель будет расследовать обстоятельства продажи клуба Сильвио Берлускони китайскому бизнесмену Ли Юнхуну. На данный момент подозреваемых по этому делу нет — нынешняя процедура пока не предусматривает выдвижение обвинений.

Причиной стали «подозрительные транзакции», которые произошли в декабре прошлого года. Ли Юнхун приобрел «Милан» благодаря займам у фонда Elliott Management.

По данным издания, деньги на функционирование клуба до конца сезона предоставит непосредственно Elliott Management, а не Ли Юнхун. Эта сумма составляет 30-35 миллионов евро.