Футболист Кудряшов: стадион «Лужники» после реконструкции стал более уютным

Контрольная встреча между командами России и Бразилии состоится в пятницу и станет вторым матчем на Большой спортивной арене «Лужники» после ее реконструкции, которая велась с 2013 года. Стадион примет семь матчей чемпионата мира 2018 года, в том числе игру открытия и финал.

"Я играл на «Лужниках» еще до изменений и могу сказать, что сейчас стадион стал лучше. Он просто прекрасный, уютный, нет беговых дорожек, трибуны находятся под другим углом. Надеюсь, что болельщиков будет столько же, как на матче с Аргентиной (игра состоялась в ноябре 2017 года, аргентинцы выиграли 1:0 — прим. ТАСС)", — сказал Кудряшов.

Матчи чемпионата мира в России пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны. На групповом этапе российская сборная проведет встречи против команд из Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.