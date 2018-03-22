Пограничники конфисковали нелегальную партию гормона роста в Приморском крае

Ввоз нелегальных препаратов на территорию РФ пресекли пограничники в Приморском крае. Контрафактные лекарства выдавали за канадские препараты фирмы «Somatropin 191aa» и «ZPtropin». Об этом сообщило ИА Primamedia.

По предварительной оценке Приморской

торгово-промышленной

палаты, стоимость изъятого превышает семь миллионов рублей

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В японском аэропорту в Хакодатэ задержали трех контрабандисток, которые провезли в страну золотые бюстгальтеры стоимостью 27 миллионов рублей.