Александр Алаев: Бразильцы есть бразильцы, но почему-то не страшно

«Бразильцы есть бразильцы, но почему-то не страшно. Ребята настроены, глаза горят. Расстраивают травмы. Пользуясь случаем, желаю всем ребятам здоровья и скорейшего восстановления. Но Станислав Черчесов полон уверенности. Ожидания благоприятные. Хочется, чтобы ребята показали тот футбол, который зрители с эмоциями будут обсуждать, даже покинув стадион. Результат не так довлеет пока — он будет важен в июне. А сейчас через таких соперников надо почувствовать свои силы», — цитирует Алаева Sport24.ru. Товарищеский матч между Россией и Бразилией состоится 23 марта в «Лужниках». «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи в 19:00 мск.