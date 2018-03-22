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Александр Алаев: Бразильцы есть бразильцы, но почему-то не страшно
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Александр Алаев: Бразильцы есть бразильцы, но почему-то не страшно 

Советский спорт 2 часа назад
«Бразильцы есть бразильцы, но почему-то не страшно. Ребята настроены, глаза горят. Расстраивают травмы. Пользуясь случаем, желаю всем ребятам здоровья и скорейшего восстановления. Но Станислав Черчесов полон уверенности. Ожидания благоприятные. Хочется, чтобы ребята показали тот футбол, который зрители с эмоциями будут обсуждать, даже покинув стадион. Результат не так довлеет пока — он будет важен в июне. А сейчас через таких соперников надо почувствовать свои силы», — цитирует Алаева Sport24.ru.
Товарищеский матч между Россией и Бразилией состоится 23 марта в «Лужниках». «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи в 19:00 мск.
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