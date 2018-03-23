Черчесов принципиально сделал ставку на контрольные матчи с топовыми соперниками

Сборная России по футболу примет в Лужниках пятикратных чемпионов мира — бразильцев. Поскольку соперник еще за сутки до игры назвал стартовый состав, появилась возможность сравнить стоимость тех, кто выйдет на поле. Причем у гостей не будет самого дорогого футболиста планеты —180-миллионного Неймара. Форвард ПСЖ восстанавливается после операции на плюсневой кости. Но Станислав Черчесов принципиально сделал ставку на контрольные матчи с командами топ-класса.

Через четыре дня после бразильцев мы сразимся в Петербурге с Францией, а в конце 2017-го протестировали себя на фоне Аргентины и Испании. Альбисилесте проиграли 0:1, после чего случилась знаменитая давка с многочасовым выходом со стадиона в «Лужниках». А с «красной фурией» и вовсе сыграли вничью 3:3, причем дважды испанцы забили с пенальти.

Сегодняшний оппонент еще сильнее. С новым тренером Тите Бразилия досрочно выиграла отборочный турнир и стала первым финалистом чемпионата мира в России. Забивает очень много, играет по схеме 4-1-4-1, которая легко трансформируется в 4-2-4. Не просто быстрая, а реактивная команда, и технарей, кроме Неймара там хватает. Ни один игрок нашей сборной за исключением, возможно, и то — потенциально, братьев Миранчуков, не дотягивает по мастерству до пентакампеонов. Краткая характеристика оппонента от главного редактора издания «Спорт24.ру» Самвела Авакяна

Самвел Авакян главный редактор издания «Спорт24.ру» «Команда является одним из фаворитов чемпионата мира, это уже говорит о многом. Сильная сторона бразильцев — атака, это не только нападающие, но и полузащитники, быстрые и креативные. Команды очень-очень скоростные, и это, на мой взгляд, станет главной проблемой для сборной России, потому что практика и матчи нашей сборной за последние годы, я не имею в виду сборную Станислава Черчесова, а предыдущие, все это показывает, что с такими командами нам очень сложно играть и добиваться результата».

Тите еще накануне назвал тех, кто выйдет на поле с первых секунд. Все предсказуемо, разве что не будет в основе 50-миллионнного нападающего «Ливерпуля» Фирмино. Зато Габриэл Жезус из «МанСити» станет «блуждающим» форвардом. Будут также и стомиллионный барселонец Коутиньо с супертехнарем Виллианом из «Челси». В центре, естественно, Каземиро из «Реала»

Михаила Тяпкова: Безусловно, играть первым номером мы не сможем. В такой ситуации втройне обидно, что именно сейчас Черчесов потерял сразу несколько ведущих защитников — в первую очередь армейца Васина и спартаковца Джикию. Наконец-то вернулся в строй Роман Зобнин , но креатив в созидании для России пока на втором месте, надежная оборона важнее. Оценка сложной ситуации от обозревателя портала Championat.com

Михаил Тяпков обозреватель портала Championat.com «Это целиком и полностью негатив, потому что те игроки, которые травмировались, по сути, и были те, кого мы должны были посмотреть в деле после того, как из сборной ушли Игнашевич и братья Березуцкие. Станислав Черчесов наигрывает пару защитников Васин — Джикия, потом они оба ломаются за три месяца до чемпионата мира — это, конечно, катастрофа. Понятно, что никакой равноценной замены тут быть не может, в российской премьер-лиге не так много сильных защитников центральных, которые хотя бы просто мало-мальски имели игровую практику постоянную. Да, есть какие-то варианты — Кутепов, Гранат и так далее, но это уже получается даже не второй вариант, это уже вариант третий, поэтому, конечно, большой минус».

На чемпионате мира Бразилия попала в одну группу со Швейцарией, Коста-Рикой и Сербией. Сыграют, соответственно, в Ростове, Петербурге и Москве. Сразу после сегодняшнего матча бразильцы вылетают в Берлин, чтобы во вторник, 27 марта, померяться силами с главным конкурентом на мировой арене — сборной Германии.

Мы же готовимся к повторному тестированию «Лужников». Из 81 тысячи мест заполнено должно быть минимум 70 тысяч.