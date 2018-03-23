Черчесов принципиально сделал ставку на контрольные матчи с топовыми соперниками 

Сборная России по футболу примет в Лужниках пятикратных чемпионов мира — бразильцев. Поскольку соперник еще за сутки до игры назвал стартовый состав, появилась возможность сравнить стоимость тех, кто выйдет на поле. Причем у гостей не будет самого дорогого футболиста планеты —180-миллионного Неймара. Форвард ПСЖ восстанавливается после операции на плюсневой кости. Но Станислав Черчесов принципиально сделал ставку на контрольные матчи с командами топ-класса.
Через четыре дня после бразильцев мы сразимся в Петербурге с Францией, а в конце 2017-го протестировали себя на фоне Аргентины и Испании. Альбисилесте проиграли 0:1, после чего случилась знаменитая давка с многочасовым выходом со стадиона в «Лужниках». А с «красной фурией» и вовсе сыграли вничью 3:3, причем дважды испанцы забили с пенальти.
Сегодняшний оппонент еще сильнее. С новым тренером Тите Бразилия досрочно выиграла отборочный турнир и стала первым финалистом чемпионата мира в России. Забивает очень много, играет по схеме 4-1-4-1, которая легко трансформируется в 4-2-4. Не просто быстрая, а реактивная команда, и технарей, кроме Неймара там хватает. Ни один игрок нашей сборной за исключением, возможно, и то — потенциально, братьев Миранчуков, не дотягивает по мастерству до пентакампеонов. Краткая характеристика оппонента от главного редактора издания «Спорт24.ру» Самвела Авакяна:
Самвел Авакян главный редактор издания «Спорт24.ру» «Команда является одним из фаворитов чемпионата мира, это уже говорит о многом. Сильная сторона бразильцев — атака, это не только нападающие, но и полузащитники, быстрые и креативные. Команды очень-очень скоростные, и это, на мой взгляд, станет главной проблемой для сборной России, потому что практика и матчи нашей сборной за последние годы, я не имею в виду сборную Станислава Черчесова, а предыдущие, все это показывает, что с такими командами нам очень сложно играть и добиваться результата».
Тите еще накануне назвал тех, кто выйдет на поле с первых секунд. Все предсказуемо, разве что не будет в основе 50-миллионнного нападающего «Ливерпуля» Фирмино. Зато Габриэл Жезус из «МанСити» станет «блуждающим» форвардом. Будут также и стомиллионный барселонец Коутиньо с супертехнарем Виллианом из «Челси». В центре, естественно, Каземиро из «Реала».
Безусловно, играть первым номером мы не сможем. В такой ситуации втройне обидно, что именно сейчас Черчесов потерял сразу несколько ведущих защитников — в первую очередь армейца Васина и спартаковца Джикию. Наконец-то вернулся в строй Роман Зобнин, но креатив в созидании для России пока на втором месте, надежная оборона важнее. Оценка сложной ситуации от обозревателя портала Championat.com Михаила Тяпкова:
Михаил Тяпков обозреватель портала Championat.com «Это целиком и полностью негатив, потому что те игроки, которые травмировались, по сути, и были те, кого мы должны были посмотреть в деле после того, как из сборной ушли Игнашевич и братья Березуцкие. Станислав Черчесов наигрывает пару защитников Васин — Джикия, потом они оба ломаются за три месяца до чемпионата мира — это, конечно, катастрофа. Понятно, что никакой равноценной замены тут быть не может, в российской премьер-лиге не так много сильных защитников центральных, которые хотя бы просто мало-мальски имели игровую практику постоянную. Да, есть какие-то варианты — Кутепов, Гранат и так далее, но это уже получается даже не второй вариант, это уже вариант третий, поэтому, конечно, большой минус».
На чемпионате мира Бразилия попала в одну группу со Швейцарией, Коста-Рикой и Сербией. Сыграют, соответственно, в Ростове, Петербурге и Москве. Сразу после сегодняшнего матча бразильцы вылетают в Берлин, чтобы во вторник, 27 марта, померяться силами с главным конкурентом на мировой арене — сборной Германии.
Мы же готовимся к повторному тестированию «Лужников». Из 81 тысячи мест заполнено должно быть минимум 70 тысяч.