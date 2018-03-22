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Сербия — Марокко. Прогноз и ставки на товарищеский матч 23 марта
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Сербия — Марокко. Прогноз и ставки на товарищеский матч 23 марта 

LiveSport.Ru 2 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Сербия
Сербы стали победителями довольно-таки в непростой отборочной группе к ЧМ-2018. Что правда, группа была ровная, без явного фаворита.
В компании с Уэльсом (призер последнего Евро), Ирландией и Австрией (участники Евро-2016), а так же с национальными командами Грузии и Молдовы, балканская команда заработала 21-н балл в 10-ти матчах.
Белые орлы перед заключительным туром опережали Уэльс на один балл и им было достаточно победы с любым счетом над Грузией. Что сербы и сделали, обыграв кавказскую команду со счетом 1:0 и завоевав путевку на Мундиаль.
После отборочной компании сербы совершили вояж в Азию, где провели 2-а контрольных поединка. Сначала обыграли сборную Китая со счетом 2:0, затем сыграли вничью с Южной Кореей (1:1).
Марокко
Африканская команда после 20-летнего перерыва возвращается на чемпионат мира. После прохождение квалификации в африканском отборе, не без труда выбили Экваториальную Гвинею (2:0 и 0:1), марокканцы попали в финальную группу.
На финальном этапе жребий определил атласскими львам в соперники сборные Мали, Габона и Кот-д’Ивуара, участника 3-х последних ЧМ.
Все борьба развернулась между Марокко и Кот-д’Ивуаром. Перед заключительным туром марокканцы опережали ивуарийцев на один балл и им было главное не проиграть на поле соперника. Атласские львы даже перевыполнили свою задачу, обыграли оппонента со счетом 2:0 и завоевали путевку в Россию.
Примечательно, что марокканцы на групповом этапе не пропустили ни одного гола.
Между собой соперники еще не встречались. Это будет дебютный поединок между ними.
Прогноз
Обе команды рассматривают предстоящий поединок как подготовку к чемпионату мира. Поэтому наставники будут смотреть в деле всех возможных футболистов.
Букмекеры отдают предпочтение европейской команде, оцениваю шансы на их победу в 1,95. Победа Марокко — 4,40, ничья — 3,30.
Но учитывая статус матча рискнем поставить на не проигрыш африканцев за 1,95.
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