Ещё
Призрак летчицы до сих пор возвращается к штурвалу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Призрак летчицы до сих пор возвращается к штурвалу 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Самолёт, который был сконструирован в 1943 году, а ныне находится в музее Саутгемптона (Англия), давно привлекает внимание любителей всего паранормального.
Известно, что когда-то на нём в качестве второго пилота летала женщина, и считается, что именно её дух даже после смерти регулярно возвращается в самолёт, который, видимо, был для этой особы очень важен.
Тони Фергюсон, работающий тренером по фитнесу, увлёкся охотой за привидениями чуть более года назад, поэтому он, конечно же, тоже отправился изучить самолёт с призраком. Первая поездка, состоявшаяся в октябре прошлого года, привела мужчину в ужас. Он утверждает, что в салоне у него просто волосы вставали дыбом от страха, а когда он попросил привидение выйти на контакт, раздался непонятный стук, после чего его видеокамера сама по себе упала на пол.
Однако, 33-летний мужчина всё-таки оказался человеком не робкого десятка, ведь недавно он предпринял попытку ещё раз пообщаться с умершей женщиной. На сей раз она была настроена куда более миролюбиво и явилась в виде непонятной светлой субстанции, которую Тони описал «похожей на перо ангела».
Мужчина, для которого исследование паранормальной активности начиналось как хобби, поначалу не хотел публиковать отснятый материал, но теперь он уверен, что и другие люди должны увидеть эти чудеса, которые вполне могут доказывать существование загробного мира.
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас1
WADA разнесло МОК53
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
Тарасова оценила выступление Коляды на ЧМ3
WADA пригрозило России судом за допинг3
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение