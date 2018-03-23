Призрак летчицы до сих пор возвращается к штурвалу

Самолёт, который был сконструирован в 1943 году, а ныне находится в музее Саутгемптона (Англия), давно привлекает внимание любителей всего паранормального.

Известно, что когда-то на нём в качестве второго пилота летала женщина, и считается, что именно её дух даже после смерти регулярно возвращается в самолёт, который, видимо, был для этой особы очень важен.

Тони Фергюсон , работающий тренером по фитнесу, увлёкся охотой за привидениями чуть более года назад, поэтому он, конечно же, тоже отправился изучить самолёт с призраком. Первая поездка, состоявшаяся в октябре прошлого года, привела мужчину в ужас. Он утверждает, что в салоне у него просто волосы вставали дыбом от страха, а когда он попросил привидение выйти на контакт, раздался непонятный стук, после чего его видеокамера сама по себе упала на пол.

Однако, 33-летний мужчина всё-таки оказался человеком не робкого десятка, ведь недавно он предпринял попытку ещё раз пообщаться с умершей женщиной. На сей раз она была настроена куда более миролюбиво и явилась в виде непонятной светлой субстанции, которую Тони описал «похожей на перо ангела».

Мужчина, для которого исследование паранормальной активности начиналось как хобби, поначалу не хотел публиковать отснятый материал, но теперь он уверен, что и другие люди должны увидеть эти чудеса, которые вполне могут доказывать существование загробного мира.