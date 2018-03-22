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«Призрак» женщины-пилота самолета времен Второй мировой попал на видео
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«Призрак» женщины-пилота самолета времен Второй мировой попал на видео 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Мужчина попросил «сущность» поговорить с ним, но «полтергейст» швырнул камеру через все кабину пилотов.
В октябре 2017 года 33-летний тренер по фитнесу Тони Фергюсон заснял на видео паронормальную активность на борту самолета времен Второй мировой войны. Существует легенда, что на данном самолете обитает «призрак» женщины — второго пилота. Об этом сообщает Mirror.
Фергюсон ушел оттуда после того, как нечто необъяснимое опрокинуло его камеру. Однако в марте 2018 года он вернулся. В результате, в объектив попал странный белый объект, который затем исчез.
«Я видел, как эта штука появилась и летала перед камерой, она была похожа на белое перо ангела. Оно двигалось и появилось, затем исчезло на моих глазах, я уверен, что это не может быть просто пыль», — пояснил мужчина.
Когда мужчина пришел во второй раз, он попросил «призрак» явиться ему. По словам тренера, у него есть некий дар, поэтому он охотится за паранормальными явлениями. Он уверен, что полтергейсты к нему притягиваются.
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