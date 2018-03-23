Ибрагимович изменил «МЮ» и стал большей легендой

Ибрагимович вернул «МЮ» победный менталитет

«Время Златана Ибрагимовича в «Манчестер Юнайтед» запомнится за тот первый год пребывания в клубе, когда он был пример для партнером по команде и вернул победный менталитет в кроткую, запуганную раздевалку, которая сильно отличалась от былой бескомпромиссности, что была ей присуща когда-то. В действительности, чтобы по-настоящему оценить влияние шведа, нужно осознать, насколько ухудшились стандарты в клубе, который ранее был синонимом характера, стойкости, больших, сильных личностей и железной воли. Сейчас мышление менеджера коллектива Жозе Моуринью может казаться более путанным, но даже перед своим назначением у руля манкунианцев он четко понимал, что раздевалке не хватает лидеров и рожденных победителей, поэтому подписание экс-форварда ПСЖ было призвано решить эту проблему», — пишет на страницах The Telegraph Джеймс Дакер.

«Теперь они могут смеяться на этим, но некоторым стало очень заметно, когда во время предсезонки перед ними впервые предстал этот уже кажущийся ветераном игрок, который тотчас же начал заявлять о себе во весь голос, разрывать упаковки с напитками, возвышаясь над всеми благодаря гигантскому росту, что это не тот футболист, кто позволит другим снизить к себе требования. Это пугало, особенно на первых порах, ведь Ибрагимович был невероятно требовательным в тренировках, упрекал партнеров за неточные передачи или расслабленность в конце занятий, однако чаще всего ему ничего не нужно было говорить… Настоящее разочарование для болельщиков «МЮ», что они не получили возможность увидеть его в форме во втором своем сезоне за команду, но большим разочарованием для многих из них стало то, что форвард не перешел в коллектив несколько лет назад».

Мостик между постфергюсоновской эрой и новым рассветом

«Ибрагимович не стал такой же иконой, как Эрик Кантона, или же клубной легендой вроде Криштиану Роналду, Роя Кина, Уэйна Руни и Райана Гиггза, но именно он стал ключевым мостиком между тяжелым первым этапом постфергюсоновской эрой и рассветом большей уверенности в будущем при Моуринью. Швед вернул в «МЮ» театральную кассу благодаря соответствию своей репутации большой звезды. Это пытался сделать Радамель Фалькао в 2014 году, но не преуспел, тогда как Анхель Ди Мария проявил себя еще хуже в своем единственном сезоне на «Олд Траффорд», однако Златан вернул звездность и голы, а также радость и ожидание успеха в матчи манкунианцев», — отмечает в материале на портале ESPN Марк Огден.

«Таким образом, он покончил с жаждой «Юнайтед» в новой звезде, и каждый из этих трех исполнителей был призван повлиять на ситуацию в команде вне поля, ведь когда их подписывали, коллективу нужно было пережить проблемы, возникшие после ухода на пенсию сэра Алекса Фергюсона. Успех Ибрагимовича состоял в том, что он сделал «МЮ» достаточно сильным, чтобы апеллировать к топ-игрокам, которые находятся на своем пике, а не к стареющим суперзвездам, которым нужен новый вызов. И то, что он уходит из клуба столь тихо и без особых почестей, доказывает, что сейчас «Красные Дьяволы» способны расцвести без него, и это во многом наибольшая заслуга Златана».

После «МЮ» Ибрагимович стал еще большей легендой

«При всей критике, которая в последнее время адресована Моуринью и его подопечным, нет ощущения того, что уход ветерана будет настоящей потерей для клуба в оставшиеся до конца сезона недели. С начала года Ромелу Лукаку забил 10 мячей в 14 матчах и тем самым убедил болельщиков в своем статусе лучшего форварда команды. Однако Ибрагимович заслуживает уважения не только за то, что вернулся на после после разрыва передней крестообразной связки за 216 дней в возрасте 36 лет, но еще и за олицетворение победного менталитета, что нужен для успеха», — указывает в материале на портале Sky Sports Адам Бейт.

«Хотя ему удалось забить пять мячей в Лиге Европы прошлого сезона, хет-трик из трех героических финалов кряду ему не удался, ведь травма, полученная в четвертьфинале против «Андерлехта», украла у него шанс сыграть в первом финале еврокубка в своей карьере, который пришелся на матч проти своего бывшего клуба, «Аякса», на его родине — Швеции, что могло стать подходящей лебединой песней. Вместо этого, у Златана не будет идеального завершения выступлений в этой команде — только приятные воспоминания и твердо поставленная точка. 53 матча и 29 голов — вероятно, недостаточно, чтобы получить статус легенды «Юнайтед», но вне всяких сомнений, время выступлений Ибрагимовича в АПЛ только позволило ему стать еще большей легендой».

Лев, а не человек

«Он все еще называет себя сколько львом, нежели человеком, и его смелость еще послужит ему хорошую службу в то время, когда он готовится написать новую главу в своей карьере вместе с «Лос-Анджелес Гэлэкси» в ближайшие месяцы. Последствия операции на колене, конечно, все еще требуют времени для восстановления формы, но что мы уже уяснили по поводу Златана — это то, что его никогда нельзя списывать со счетов», — пишет на сайте Goal.com Крис Воакс.

#zLAtan pic.twitter.com/S73CpaNMaP— LA Galaxy (@LAGalaxy) 23 марта 2018 г.

«Человек, чей характер настолько же велик, как и его гигантский рост, уже потерян для европейского футбола. Учитывая то, что его карьера сопровождалась большими достижениями, монументальными трансферами и громкими заявлениями, тихий уход этого форварда ему совсем не к лицу. Однако как бы все ни заканчивалось, мы должны быть довольны тем, что получили удовольствие следить за игрой одного из современных ее больших героев столько времени, сколько это получилось».