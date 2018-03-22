Проект «Струебол» предлагает стилизовать писсуары под футбольные поля

Московские заведения общепита, ТЦ и кинотеатры при подготовке к Чемпионату мира по футболу FIFA-2018 решили привлекать болельщиков нестандартными решениями. Помогает им в этом проект «Струебол», переоборудовающий туалеты.

Изменения, в частности, коснулись писсуаров. Создатели проекта «Струебол» предложили стилизовать сетки-освежители для писсуаров под зеленое футбольное поле, на котором имеется мяч и смонтированы ворота, куда нужно забить гол. Успех, как и в настоящем футболе, зависит от стратегии и физических возможностей игрока.

Туалетная игра сегодня пользуется высоким спросом в Москве и других городах, где пройдут матчи чемпионата. Причем устанавливают туалетные игры не только спорт-бары. Торговые и офисные центры, кинотеатры и даже аэропорты готовы поддержать всеобщее увлечение футболом.

«Мы начали развивать проект в Екатеринбурге, вышли на московский рынок, а также получаем заказы из Санкт-Петербурга, Калининграда, Сочи, Волгограда, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Казани и других городов. Самое главное на этом этапе — не подвести заказчиков со сроками поставки. Бары и ТЦ хотят получить футбольные аксессуары для туалетов в нужных количествах сейчас, а не через пару месяцев. Мы были к этому готовы, на наших складах достаточно товара, есть уже выстроенная логистика», — рассказывают организаторы проекта.