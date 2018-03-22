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Алаев: на матч Россия — Бразилия уже продано порядка 60 тыс. билетов
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Алаев: на матч Россия — Бразилия уже продано порядка 60 тыс. билетов 

RT на русском 2 часа назад
Временно исполняющий обязанности главы Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев сообщил, что порядка 60 тыс. билетов продано на контрольный матч между сборными России и Бразилии. «Уже продано порядка 60 тыс. билетов, хотя погода не совсем весенняя. Конечно, хотим аншлаг на всех матчах, но будем рады каждому болельщику», — заявил Алаев.
Матч Россия — Бразилия пройдёт 23 марта в Москве на стадионе «Лужники». Начало встречи — в 19:00 мск.
Ранее Алаев выразил уверенность, что на матче с Бразилией не повторится ситуация со столпотворением на игре с Аргентиной.
RT на русском: последние новости
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