Алаев: на матч Россия — Бразилия уже продано порядка 60 тыс. билетов

Временно исполняющий обязанности главы Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев сообщил, что порядка 60 тыс. билетов продано на контрольный матч между сборными России и Бразилии. «Уже продано порядка 60 тыс. билетов, хотя погода не совсем весенняя. Конечно, хотим аншлаг на всех матчах, но будем рады каждому болельщику», — заявил Алаев.

Матч Россия — Бразилия пройдёт 23 марта в Москве на стадионе «Лужники». Начало встречи — в 19:00 мск.

Ранее Алаев выразил уверенность, что на матче с Бразилией не повторится ситуация со столпотворением на игре с Аргентиной.