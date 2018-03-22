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ЦОДД рекомендует болельщикам добираться общественным транспортом до стадиона «Лужники» 23 марта
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ЦОДД рекомендует болельщикам добираться общественным транспортом до стадиона «Лужники» 23 марта 

Агентство «Москва» 2 часа назад
ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) рекомендует болельщикам добираться общественным транспортом до стадиона «Лужники» 23 марта 2018 г. Об этом сообщил заместитель руководителя дирекции ЦОДД Сергей Назаров.
«С 22 по 24 марта будет изменена схема дорожного движения вблизи стадиона «Лужники» в районе Хамовники. В том числе часть объектов станут пешеходными на период проведения матча. В связи с этим просим водителей и болельщиков, чтобы вам было быстро и удобно добираться до места проведения матча, пользоваться общественным транспортом», — сказал С. Назаров.
Он добавил, что в радиусе 1 км от стадиона будет установлено 22 информационных табло для болельщиков, чтобы они могли быстро сориентироваться, как пройти до стадиона.
«Также мы раздали порядка 9 тыс. листовок для жителей района Хамовники, чтобы жители могли заранее скорректировать свои маршруты на время проведения этого мероприятия», — пояснил С. Назаров.
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