Александр Алаев: «На матч Россия — Бразилия продано под 60 тысяч билетов»

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев сказал, что организация будет рада каждому болельщику, который посетит контрольный матч между сборными России и Бразилии. Он рассчитывает, что в оставшийся до игры день билеты будут продаваться.

— Очень надеюсь, что в ближайшие сутки билеты еще будут продаваться. Приглашаю всех на этот замечательный стадион, — сказал Алаев. — На данный момент уже продано под 60 тысяч билетов, и уже эта цифра — очень достойно. Притом что погода стоит совсем не весенняя.

Конечно, мы хотим, чтобы все матчи были при аншлагах, как последнее время это происходит, но мы будем рады каждому болельщику. ( Филипп ПАПЕНКОВ

Матч Россия — Бразилия состоится завтра, 23 марта. Начало игры — 19.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

После этого национальная команда 27 марта в Санкт-Петербурге сыграет с Францией. Начало встречи — 18.50.

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