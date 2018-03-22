Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев сказал, что организация будет рада каждому болельщику, который посетит контрольный матч между сборными России и Бразилии. Он рассчитывает, что в оставшийся до игры день билеты будут продаваться.
— Очень надеюсь, что в ближайшие сутки билеты еще будут продаваться. Приглашаю всех на этот замечательный стадион, — сказал Алаев. — На данный момент уже продано под 60 тысяч билетов, и уже эта цифра — очень достойно. Притом что погода стоит совсем не весенняя.
Конечно, мы хотим, чтобы все матчи были при аншлагах, как последнее время это происходит, но мы будем рады каждому болельщику. (Филипп ПАПЕНКОВ)
Матч Россия — Бразилия состоится завтра, 23 марта. Начало игры — 19.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
После этого национальная команда 27 марта в Санкт-Петербурге сыграет с Францией. Начало встречи — 18.50.
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