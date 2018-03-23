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Студенты МГИМО приняли участие во всероссийской гонке ГТО «Путь домой»
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Студенты МГИМО приняли участие во всероссийской гонке ГТО «Путь домой» 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
Эстафета была посвящена четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией.
Гонка ГТО — это состязание среди команд и индивидуальных участников, соревнующихся в прохождении трассы с препятствиями. Участникам предстояло преодолеть маршрут по пересеченной местности протяженностью около 5 км, оборудованный 22 препятствиями. Задача — пройти гонку и преодолеть препятствия за минимальное время.
Традиционно Гонку ГТО поддерживают почетные гости — титулованные спортсмены и заслуженные деятели спортивной и молодежной индустрии нашей страны. В этом году участников с главной сцены поприветствовал руководитель Федерального агентства по делам молодежи А. В. Бугаев.
В рамках Гонки были разыграны номинации. Для команд вузов предусмотрены три номинации: «Самый открытый», «Самый готовый» и «Самый популярный», а для индивидуальных участников — «Максимально готов» и «Максимально готова». Любой желающий мог в тестовом режиме выполнить нормативы ГТО на специально оборудованной площадке. Помимо самой гонки организаторы подготовили интерактивные пространства с мастер-классами и открытыми тренировками.
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