Студенты МГИМО приняли участие во всероссийской гонке ГТО «Путь домой»

Эстафета была посвящена четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Гонка ГТО — это состязание среди команд и индивидуальных участников, соревнующихся в прохождении трассы с препятствиями. Участникам предстояло преодолеть маршрут по пересеченной местности протяженностью около 5 км, оборудованный 22 препятствиями. Задача — пройти гонку и преодолеть препятствия за минимальное время.

Традиционно Гонку ГТО поддерживают почетные гости — титулованные спортсмены и заслуженные деятели спортивной и молодежной индустрии нашей страны. В этом году участников с главной сцены поприветствовал руководитель Федерального агентства по делам молодежи А. В. Бугаев.

В рамках Гонки были разыграны номинации. Для команд вузов предусмотрены три номинации: «Самый открытый», «Самый готовый» и «Самый популярный», а для индивидуальных участников — «Максимально готов» и «Максимально готова». Любой желающий мог в тестовом режиме выполнить нормативы ГТО на специально оборудованной площадке. Помимо самой гонки организаторы подготовили интерактивные пространства с мастер-классами и открытыми тренировками.