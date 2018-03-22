Платежная система «Мир» стала официальным партнером сборной России по футболу

Платежная система «Мир» последнее время на слуху у многих: креаторы обсуждают её новый имидж, ритейлеры — стоимость обслуживания. Сегодня те, кто активно следят за событиями в жизни футбольной сборной России, узнали, что «Мир» и РФС подписали соглашение о сотрудничестве.

Церемония подписания состоялась в спорткомплексе «Лужники» во время пресс-конференции, приуроченной к товарищескому матчу сборных России и Бразилии, который состоится в Москве уже завтра.

Трехлетний договор о сотрудничестве закрепили руководители организаций — генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев и исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев

«Мы приветствуем нашего нового партнера — национальную платежную систему «Мир». Это стабильная, стремительно развивающаяся российская компания, которая станет отличным партнёром национальной сборной и РФС в такой важный момент — год проведения Чемпионата мира. Мы в РФС постоянно работаем над ростом популярности нашего футбола, поэтому, уверен, сотрудничество будет взаимовыгодным», — заявил исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Александр Алаев.

Соглашение направлено на развитие футбола в Российской Федерации, развитие спортивных проектов РФС и укрепление двусторонних отношений.

«Символично, что национальная платежная система стала партнером национальной сборной в такой значимый для всей страны момент, когда Россия впервые становится хозяйкой главного мирового футбольного турнира. Партнерство со сборной — очень важный для нас проект, который позволит платежной системе «Мир» внести свой вклад в развитие российского спорта и, конечно, порадовать держателей национальных платежных карт «Мир», предлагая им ряд привилегий в рамках нашего сотрудничества», — отметил генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев.