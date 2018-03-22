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Артем Делькин: «Лучше играть в ФНЛ, чем сидеть в запасе в премьер-лиге»
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Артем Делькин: «Лучше играть в ФНЛ, чем сидеть в запасе в премьер-лиге» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Нападающий «Оренбурга» Артем Делькин объяснил свой переход в «Тамбов» по ходу чемпионата РФПЛ-2016/17. Футболист признался, что ему была важнее игровая практика.
— В команду пришло много новых футболистов и я стал получать меньше игровой практики, хотя и забивал голы, — приводит сайт «Крыльев Советов» слова Делькина. — Тренер сделал ставку на более фактурного форварда. Я принял для себя решение, что лучше уж играть в ФНЛ, чем сидеть в запасе в премьер-лиге. Для любого футболиста главная задача выходить как можно больше на поле и играть в футбол.
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