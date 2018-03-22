Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев признал, что травмы Георгия Джикии, Виктора Васина и Александра Кокорина подкосили команду в преддверии контрольного матча против Бразилии. Он отметил, что подопечные Станислава Черчесова хорошо настроились на игру против пятикратных чемпионов мира.
— Бразильцы — есть бразильцы, но почему-то не страшно. Верим в команду, ребята настроены. Вижу огонь в их глазах.
Понятно, что травмы немного подкосили нас, расстраивают. Пользуясь случаем, хотел бы пожелать всем ребятам здоровья. И чтобы ребята показали тот футбол, о котором зрители, уходя со стадиона, будут с приятными эмоциями говорить.
Результат не так довлеет завтра, он будет важен в июне. А сейчас надо почувствовать уверенность в своих силах, и именно через таких соперников можно это почувствовать. (Филипп ПАПЕНКОВ)
Матч Россия — Бразилия состоится завтра, 23 марта. Начало игры — 19.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.