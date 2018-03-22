Александр Алаев: «Бразильцы — есть бразильцы, но почему-то не страшно»

— Бразильцы — есть бразильцы, но почему-то не страшно. Верим в команду, ребята настроены. Вижу огонь в их глазах.

Понятно, что травмы немного подкосили нас, расстраивают. Пользуясь случаем, хотел бы пожелать всем ребятам здоровья. И чтобы ребята показали тот футбол, о котором зрители, уходя со стадиона, будут с приятными эмоциями говорить.

Результат не так довлеет завтра, он будет важен в июне. А сейчас надо почувствовать уверенность в своих силах, и именно через таких соперников можно это почувствовать. ( Филипп ПАПЕНКОВ

Матч Россия — Бразилия состоится завтра, 23 марта. Начало игры — 19.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.