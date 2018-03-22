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Девятнадцать минут
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Девятнадцать минут 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
От «Парка Победы» до «Электрозаводской» по пробкам 127 минут. На метро — по Арбатско-Покровской — девятнадцать. До собеседования полчаса. Бросаю автомобиль леденеть на городской парковке.
Вот он — подземный переход к «Парку Победы». Значение станции для меня сейчас — не меньше воздушной гавани. Все или ничего. Полтора десятка ступеней.
Кровь пульсирует в голове, и каждый стук каблуков о гранит отражается словами: «Опоздаешь, опоздаешь, опоздаешь». На кросс по подземному переходу и эскалатор уходит около трех минут. Целая вечность, если учесть, что всего их 30. Подбегаю к кассе. За стеклом приветливо улыбается женщина в белой рубашке и красном шейном платке.
— Единый, — выпаливаю я и судорожно роюсь в сумке, мысленно перечисляя находки: «Ключи от дома, ручка, права… Где же кошелек? Черт! Забыла». Это конец.
В 15 лет еще можно было попробовать перепрыгнуть через блестящие створки турникета. В 30 — уже как-то стыдно. И шансы преодолеть такую преграду, если ты не Исинбаева, ой как невелики.
Мозг отказывается сдаваться. Ищет варианты. Бросаюсь к парнишке, семенящему в сторону заветных калиток.
— Пожалуйста, поделитесь проездным, а я переведу вам деньги на карточку, — спрашиваю без особой надежды и молюсь лишь на провидение. Друзья, годами не спускавшиеся в метро, рассказывали о подземке исключительно как о пристанище злодеев и вурдалаков.
— Не надо никаких денег, проходите, — улыбается парень и открывает турникет, преградивший дорогу к работе мечты.
То собеседование никак не изменило мою жизнь. В отличие от эпизода с метро. Я научилась ценить комфорт и собственное время. И даже продала машину.
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