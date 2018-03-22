Девятнадцать минут

От «Парка Победы» до «Электрозаводской» по пробкам 127 минут. На метро — по Арбатско-Покровской — девятнадцать. До собеседования полчаса. Бросаю автомобиль леденеть на городской парковке.

Вот он — подземный переход к «Парку Победы». Значение станции для меня сейчас — не меньше воздушной гавани. Все или ничего. Полтора десятка ступеней.

Кровь пульсирует в голове, и каждый стук каблуков о гранит отражается словами: «Опоздаешь, опоздаешь, опоздаешь». На кросс по подземному переходу и эскалатор уходит около трех минут. Целая вечность, если учесть, что всего их 30. Подбегаю к кассе. За стеклом приветливо улыбается женщина в белой рубашке и красном шейном платке.

— Единый, — выпаливаю я и судорожно роюсь в сумке, мысленно перечисляя находки: «Ключи от дома, ручка, права… Где же кошелек? Черт! Забыла». Это конец.

В 15 лет еще можно было попробовать перепрыгнуть через блестящие створки турникета. В 30 — уже как-то стыдно. И шансы преодолеть такую преграду, если ты не Исинбаева, ой как невелики.

Мозг отказывается сдаваться. Ищет варианты. Бросаюсь к парнишке, семенящему в сторону заветных калиток.

— Пожалуйста, поделитесь проездным, а я переведу вам деньги на карточку, — спрашиваю без особой надежды и молюсь лишь на провидение. Друзья, годами не спускавшиеся в метро, рассказывали о подземке исключительно как о пристанище злодеев и вурдалаков.

— Не надо никаких денег, проходите, — улыбается парень и открывает турникет, преградивший дорогу к работе мечты.

То собеседование никак не изменило мою жизнь. В отличие от эпизода с метро. Я научилась ценить комфорт и собственное время. И даже продала машину.