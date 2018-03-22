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Понтус Вернблум: «Не хотел получить „Атлетико“, а „Арсенал“ несколько лет назад был мощнее»
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Понтус Вернблум: «Не хотел получить „Атлетико“, а „Арсенал“ несколько лет назад был мощнее» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум, комментируя жеребьевки четвертьфинала Лиги Европы, признался, что не хотел получить в соперники «Атлетико». Армейцы поспорят за выход в полуфинал с лондонским «Арсеналом», который в 1/16 финала в двух матчах обыграл клуб с родины Вернблума — шведский «Эстерсунд» (3:0, 1:2).
— Единственная команда, которую я не хотел получить в соперники — мадридский «Атлетико», — цитирует Bobsoccer Вернблума. — Из восьмерки претендентов на победу в турнире они самые сильные. В остальном, по большому счету, мне было все равно.
— «Арсенал», судя по всему, считает Лигу Европы приоритетным турниром в концовке сезона. Для клуба из Лондона выигрыш еврокубка — единственный шанс пробиться в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.
— Выиграть хотят все. Четвертьфинал — серьезная стадия, случайно до нее не добраться. Безусловно, «Арсенал» силен. Я видел его матч против шведской команды.
— Между прочим, «Эстерсунд» победил на "Эмирейтс"!
— В ответной игре. А в домашней у шведского клуба не было ни единого шанса. «Арсенал» разгромил противника, и все было по делу.
— Каким вам видится грядущее противостояние?
— Будет сложно, но интересно. Думаю, все возможно! Повторю, «Арсенал» силен, но сейчас он уже не тот, что раньше. Как и «Лион», с которым мы соперничали на предыдущей стадии. Очень хорошая команда, но несколько лет назад она была мощнее.
Встречи «Арсенала» и ЦСКА состоятся 5 и 12 апреля в Лондоне и Москве соответственно.
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