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В «Уфе» рассказали, при каком условии «Амкар» может провести матч в столице Башкортостана
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В «Уфе» рассказали, при каком условии «Амкар» может провести матч в столице Башкортостана 

RT на русском 1 час назад
Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов рассказал, при каком условии пермский «Амкар» может провести свои ближайшие домашние матчи Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). «Со стороны футбольного клуба „Уфа“ нет никаких проблем в том, чтобы предоставить свой стадион „Амкару“ для проведения матчей с „Локомотивом“ и »Рубином», мы полностью соответствуем всем требованиям. Проблемы могут возникнуть только с МВД республики, они могут отказаться обеспечивать безопасность, но со спортивной части проблем нет», — цитирует Газизова ТАСС.
Гендиректор уфимского клуба отметил, что решение, где принимать своих соперников, останется за руководством «Амкара». Он также сказал, что цена за аренду стадиона идентична условиям пермского клуба.
Ранее исполнительный директор пермского «Амкара» Денис Маслов заявил, что в клубе выберут наиболее удобный стадион для проведения ближайших домашних матчей Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).
RT на русском: последние новости
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