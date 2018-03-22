В «Уфе» рассказали, при каком условии «Амкар» может провести матч в столице Башкортостана

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов рассказал, при каком условии пермский «Амкар» может провести свои ближайшие домашние матчи Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). «Со стороны футбольного клуба „Уфа“ нет никаких проблем в том, чтобы предоставить свой стадион „Амкару“ для проведения матчей с „Локомотивом“ и »Рубином» , мы полностью соответствуем всем требованиям. Проблемы могут возникнуть только с МВД республики, они могут отказаться обеспечивать безопасность, но со спортивной части проблем нет», — цитирует Газизова ТАСС

Гендиректор уфимского клуба отметил, что решение, где принимать своих соперников, останется за руководством «Амкара». Он также сказал, что цена за аренду стадиона идентична условиям пермского клуба.