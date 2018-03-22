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Рыбарж покинет пост главного тренера сборной Чехии
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Рыбарж покинет пост главного тренера сборной Чехии 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер сборной Чехии Ондржей Рыбарж покинет свой пост по окончании сезона. 39-летний специалист подчеркнул, что хочет больше времени уделять семье и близким.
— Я пока не знаю, чем буду заниматься, — цитирует iDNES Рыбаржа. — Думаю, пришло время для семьи, дети быстро растут. Я не могу путешествовать по мира, когда они растут дома. Я заранее сказал, что контракт продлеваться не будет. Не беспокоюсь о том, кто меня сменит. Что-то изменится, но выбор нужно делать всегда.
За время работы со сборной я пережил много хороших моментов. Буду вспоминать их. Благодарен за эти моменты. Хочется пережить их еще раз, но некоторые вещи не повторяются.
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