Рыбарж покинет пост главного тренера сборной Чехии

Главный тренер сборной Чехии Ондржей Рыбарж покинет свой пост по окончании сезона. 39-летний специалист подчеркнул, что хочет больше времени уделять семье и близким.

— Я пока не знаю, чем буду заниматься, — цитирует iDNES Рыбаржа. — Думаю, пришло время для семьи, дети быстро растут. Я не могу путешествовать по мира, когда они растут дома. Я заранее сказал, что контракт продлеваться не будет. Не беспокоюсь о том, кто меня сменит. Что-то изменится, но выбор нужно делать всегда.

За время работы со сборной я пережил много хороших моментов. Буду вспоминать их. Благодарен за эти моменты. Хочется пережить их еще раз, но некоторые вещи не повторяются.