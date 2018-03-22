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Геннадий Орлов: Заболотного нельзя сравнивать с Дзюбой
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Геннадий Орлов: Заболотного нельзя сравнивать с Дзюбой 

Советский спорт 1 час назад
В зимнее трансферное окно Дзюба на правах аренды перешел из «Зенита» в «Амкар», а Заболотный из «Тосно» в питерскую команду.
«Я с интересом посмотрел две игры «Арсенала» с участием Дзюбы. В первом матче он вывел из себя Белорукова. Дошло до того, что тот в своей штрафной выбил мяч рукой. Они толкались, бодались, и в итоге Белорукова удалили с поля за вторую карточку. В матче с «Амкаром» Дзюба забил гол, а в поединке с «Ростовом» он просто спас игру. Первый гол — добивание после пенальти, второй гол хороший.
Дзюба — это игрок! Для России он очень полезный игрок, и я говорил об этом многократно. Возьмут ли его в сборную? Решит тренер. Тут такая ситуация… А если еще кто-то сломается, то кого брать?
Что касается Заболотного, то его нельзя сравнивать с Дзюбой. Посмотрите статистику Дзюбы в Премьер-Лиге — сколько он голов назабивал. А что Заболотный? Забил четыре за «Тосно». Он вообще незабивной. Хорошо играет головой, но нет техники. Его можно встроить в игру, но тогда рядом должны быть технари, а этого пока нет», — сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы».
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