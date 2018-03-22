Москва глазами звезд: Альберт Демченко — о зимних развлечениях в «Сокольниках»

— Какой русский не любит быстрой езды! Особенно зимой и особенно, если это катание с горок!

"Катаешься-катаешься, а потом думаешь: а почему бы не прокатиться уже на настоящей санно-бобслейной трассе? И приходишь в секцию и начинаешь уже заниматься, и постепенно-постепенно это переходит в какое-то такое дело всей жизни. Иногда бывает достаточно просто прийти в парк и прокатиться", — говорит российский саночник, трехкратный серебряный призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта Альберт Демченко.

Для всех будущих олимпийских чемпионов и любителей быстрой езды в «Сокольниках» не первый год работает специальная трасса. Большой спрос на этот вид спорта, заставил организаторов пойти на смелый шаг — сделать проект круглогодичным. Кататься на тюбингах теперь можно не только зимой.

Пока горка в своем классическом обличии — снежная. Зима в этом году задержалась, и погода в начале марта никаких проблем для трассы не создает. Убедиться в этом решил и Альберт Демченко. Ну а отказаться от возможности прокатиться с олимпийским чемпионом просто невозможно. Это только кажется, что съехать с горки проще простого. Есть секреты успешного старта и финиша. К примеру, нужно научиться правильно держать спину.

Глубокий вдох и спуск с горы. Высота 12 метров, длина трассы 200. По ощущениям, скорость уж точно не уступает олимпийской. Ветер шумит в ушах, а сердце стучит от страха.

Кроме всепогодных горок, в Сокольниках еще очень много интересного. Уже давно это не просто парковая прогулочная зона. Здесь можно провести целый день.

"В Сокольниках бываю довольно-таки часто, поскольку здесь такое место — можно погулять, отдохнуть, покататься летом на велосипедах. Зимой вот на коньках", — говорит Демченко.

Специально для любителей конькобежного спорта заливают дорожки. Так что можно с ветерком промчаться через весь парк. Надоели коньки — вставай на лыжи. Тем более, что есть тут и специальные трассы, и прокат оборудования. Ну а рядом — огромный выбор различных угощений в фудкортах. С такими программами, как в московских парках, сидеть дома просто преступление.

Продлевать себе удовольствие в зимних видах спорта можно будет еще как минимум до конца марта. Ну а потом будут новые развлечения — весенние.

Александра Сергомасова, Арсений Калашников, Александр Агашин. «ТВ Центр».