Сборная России сыграет с бразильцами в белой форме?

В Твиттере Brasil Global Tour опубликована фотография формы, в которой на товарищеский матч выйдут сборные России и Бразилии. Обе команды сыграют в гостевых комплектах экипировки, которые были презентованы на этой неделе.

Так, сборная России представит болельщикам второй комплект формы, который будет использоваться во время чемпионата мира-2018, — белые футболки, трусы и гетры, темно-зеленый комплект — для вратаря. Пятикратные чемпионы мира проведут матч в резервной форме — синие футболки, трусы и гетры, черный комплект — для вратаря.

Матч Россия — Бразилия состоится завтра, 23 марта. Начало игры — 19.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

The kits for tomorrow’s game 👀#Brasil in blue 😎 pic.twitter.com/oWAa7Bweh2

— Brasil Global Tour (@BGT_ENG) 22 марта 2018 г.