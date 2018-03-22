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Сборная России сыграет с бразильцами в белой форме?
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Сборная России сыграет с бразильцами в белой форме? 

Спорт-Экспресс 1 час назад
В Твиттере Brasil Global Tour опубликована фотография формы, в которой на товарищеский матч выйдут сборные России и Бразилии. Обе команды сыграют в гостевых комплектах экипировки, которые были презентованы на этой неделе.
Так, сборная России представит болельщикам второй комплект формы, который будет использоваться во время чемпионата мира-2018, — белые футболки, трусы и гетры, темно-зеленый комплект — для вратаря. Пятикратные чемпионы мира проведут матч в резервной форме — синие футболки, трусы и гетры, черный комплект — для вратаря.
Матч Россия — Бразилия состоится завтра, 23 марта. Начало игры — 19.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Сборная России представила гостевую форму на ЧМ-2018 // Сборная Бразилии презентовала форму на чемпионат мира-2018
The kits for tomorrow’s game 👀#Brasil in blue 😎 pic.twitter.com/oWAa7Bweh2
— Brasil Global Tour (@BGT_ENG) 22 марта 2018 г.
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