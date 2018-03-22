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Парижский полумарафон пройдет при поддержке РМК
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Парижский полумарафон пройдет при поддержке РМК 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
На старт выйдут 600 спортсменов.
26 мая 2018 года в южноуральском селе Париж (Нагайбакский район) пройдет традиционный ежегодный полумарафон. Генеральным спонсором состязания выступит Александринская горно-рудная компания (ОАО «АГК», входит в Группу "Русская медная компания").
Старт и финиш Парижского полумарафона проходят под точной, хотя и уменьшенной копией знаменитой Эйфелевой башни, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.
АГК поддерживает уникальное спортивное мероприятие третий год подряд — с момента создания. За это время количество его участников выросло втрое: с 200 человек в 2016 году, до 600 бегунов из 11 регионов России — в этом.
Большинство спортсменов побегут половину традиционной марафонской дистанции — 21,1 километра. Также предусмотрены пятикилометровая дистанция и забег на 50 метров для детей младше 8 лет.
Поддержка любительского и детского спорта в Нагайбакском районе — важное направление социальной политики Александринской горно-рудной компании. Предприятие оказывает финансовую помощь детской секции бокса поселка Нагайбак, детскому спортклубу «Майнер» из Межозерного, поддерживает турниры по хоккею среди любительских взрослых команд и прочее. За последние три года на реализацию социальных и благотворительных проектов на территории Верхнеуральского и Нагайбакского районов АГК направила более 5,5 миллиона рублей.
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