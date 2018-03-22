Гигантский ягнёнок родился в Великобритании

Мужчина по имени Стив Буз, который является фермером в графстве Лестершир был очень удивлён, когда на свет появился ягнёнок-переросток, который в три раза превышает своих собратьев. Кроме большого размера, новорождённый ягнёнок имеет и большой вес в 11 килограмм, хотя обычно новорождённые особи составляют не более 2-х килограмм. Стоит отметить, что фермер рассказал и о необычном поведении ягнёнка, которое можно больше сравнить с поведением собак, нежили овец. Животное родилось абсолютно здоровым и роды прошли без каких-либо осложнений. Что послужило причиной рождения такой большой особи, неизвестно.