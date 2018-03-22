Нижегородцы узнают о ЧМ-2018 из мессенджеров

Нижегородцы узнают о ЧМ-2018 из мессенджеровУ стадионов — участников ЧМ-2018 появятся свои каналы в мессенджерах Viber и Telegram. Футбольные болельщики смогут в режиме реального времени узнавать о расписании матчей, последние новости о событиях чемпионата. Об этом сообщил Оргкомитет «Россия-2018».

Кроме того, в мессенджерах можно будет получить полную информацию о транспортной доступности арены: маршрутах общественного транспорта, в том числе бесплатных, перекрытиях и изменениях схем дорожного движения. Посетители матча также узнают, какие сервисы и развлечения будут доступны на «последней миле» перед стадионом и на самой арене: например, где можно сфотографироваться с Официальным Талисманом турнира волком Забивакой™, где проходят активации и конкурсы от Спонсоров ЧМ-2018 и Партнеров FIFA, как получить доступ к гольфкару для маломобильных зрителей. Узнать адреса каналов всех стадионов ЧМ-2018 в Viber и Telegram можно здесь.