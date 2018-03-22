Ещё
Российские пользователи Viber сообщают о сбоях в работе мессенджера
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российские пользователи Viber сообщают о сбоях в работе мессенджера 

ТАСС 1 час назад
Фото: В городе N
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Проблемы в работе мессенджера Viber наблюдаются у российских пользователей в четверг, следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Сбой произошел около 15:00 мск. Больше всего с проблемами сталкиваются пользователи из России, в том числе в Москве, Казани, Великом Новгороде, Ярославле, Ростове-на-Дону и Новосибирске. О проблемах с мессенджером также сообщают жители Белоруссии, Великобритании, Австрии, Нидерландов и др. стран.
Пользователи испытывают проблемы с подключением к мессенджеру (55%), отправкой сообщений (33%) и определением статуса «в сети» (11%).
ТАСС: последние новости
Николаев отметил роль других экипажей команды "КамАЗ- мастер" в своей победе на "Дакаре" Володин: решение ряда СМИ о бойкоте освещения Госдумы - это их право Оргкомитет оценивает готовность Саранска к ЧМ-2018 как "вполне удовлетворительную"
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
WADA разнесло МОК35
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
WADA назвало два последних условия для России35
В КХЛ произошла «драка сезона»3
Загитова сенсационно уступила 31-летней итальянке75
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение