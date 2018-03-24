Viber не даст ФСБ ключи для дешифровки сообщений, так как у них их просто нет. Об этом сообщил РБК операционный директор мессенджера Майкл Шмилов. По его словам, компания не видит и не хранит эти ключи, поэтому, даже когда с такой просьбой приходят спецслужбы, ответ не меняется.
Это проблема не только Viber, но и других популярных мессенджеров, говорит генеральный директор аналитического агентства Telecomdaily Денис Кусков:
Денис Кусков генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily «Большинство из них сейчас используют двухконечную систему шифрования, когда шифруется сообщение от отправителя и потом дешифруется уже у получателя. Таким образом, если кто-то захочет в середине маршрута перехватить данное сообщение, то у него ничего из этого не получится, потому что он просто не сможет его расшифровать. Государству без разницы, каким образом оно будет читать информацию, в его понимании это некая тетрадка, которую открываешь и читаешь сообщение. А в лице мессенджеров технологически это выглядит иначе. На мой взгляд, необходимо находить какие-то точки соприкосновения, потому что есть задача безопасности государства, но при этом люди беспокоятся о том, что информация, которой они обмениваются в мессенджерах, может быть доступна не только правоохранительным органам, а, как часто бывает в нашей стране, третьим лицам. У всех мессенджеров на сегодняшний момент такая ситуация. Если вы заходите в WhatsApp, там горит иконка, что используется такая-то система шифрования. Поэтому на сегодняшний момент невозможно требовать от тех компаний выдачи ключей, потому что система, которая используется в мессенджерах, не позволяет это сделать».
Ранее Верховный суд отклонил иск руководства Telegram к ФСБ. Компания оспаривала приказ службы предоставить ключи для дешифровки сообщений пользователей.