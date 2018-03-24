Ещё
Viber не даст ФСБ ключи
Далее:
Читайте также:
Ещё

Viber не даст ФСБ ключи 

BFM.RU 26 минут назад
Фото: BFM.RU
Viber не даст ФСБ ключи для дешифровки сообщений, так как у них их просто нет. Об этом сообщил РБК операционный директор мессенджера Майкл Шмилов. По его словам, компания не видит и не хранит эти ключи, поэтому, даже когда с такой просьбой приходят спецслужбы, ответ не меняется.
Это проблема не только Viber, но и других популярных мессенджеров, говорит генеральный директор аналитического агентства Telecomdaily Денис Кусков:
Денис Кусков генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily «Большинство из них сейчас используют двухконечную систему шифрования, когда шифруется сообщение от отправителя и потом дешифруется уже у получателя. Таким образом, если кто-то захочет в середине маршрута перехватить данное сообщение, то у него ничего из этого не получится, потому что он просто не сможет его расшифровать. Государству без разницы, каким образом оно будет читать информацию, в его понимании это некая тетрадка, которую открываешь и читаешь сообщение. А в лице мессенджеров технологически это выглядит иначе. На мой взгляд, необходимо находить какие-то точки соприкосновения, потому что есть задача безопасности государства, но при этом люди беспокоятся о том, что информация, которой они обмениваются в мессенджерах, может быть доступна не только правоохранительным органам, а, как часто бывает в нашей стране, третьим лицам. У всех мессенджеров на сегодняшний момент такая ситуация. Если вы заходите в WhatsApp, там горит иконка, что используется такая-то система шифрования. Поэтому на сегодняшний момент невозможно требовать от тех компаний выдачи ключей, потому что система, которая используется в мессенджерах, не позволяет это сделать».
Ранее Верховный суд отклонил иск руководства Telegram к ФСБ. Компания оспаривала приказ службы предоставить ключи для дешифровки сообщений пользователей.
BFM.RU: последние новости
Футбол парализовал Хамовники: «Стоят знаки «кирпич» вообще во все стороны» Допинг-офицеры взялись за российских футболистов Черчесов принципиально сделал ставку на контрольные матчи с топовыми соперниками
 Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Боец MMA унизил соперника в нокауте и проиграл14
Родченков объявился в конгрессе США41
Российские футболисты отметили поражение в баре65
Оригинально остановивший драку толстый кот попал на видео7
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас15
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
01:17
В падении Загитовой обвинили Медведеву
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
07:59
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ
Фигурное катание Статьи
01:15
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение