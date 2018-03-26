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Власти не просили Viber передать ключи шифрования, их у компании нет
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Власти не просили Viber передать ключи шифрования, их у компании нет 

РИА Новости 20 минут назад
Фото: 3Dnews.ru
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. ФСБ и Роскомнадзор не обращались в администрацию популярного мессенджера Viber с просьбой передать ключи шифрования, но у компании их и нет — они хранятся на устройствах пользователей, рассказала РИА Новости директор по коммуникациям Viber в СНГ Яна Рожкова.
ФСБ требует от другого популярного мессенджера — Telegram — предоставить ключи шифрования. На прошлой неделе Верховный суд России отклонил иск Telegram к ФСБ по этому поводу. После этого Роскомнадзор уведомил Telegram о необходимости исполнения требований закона о предоставлении информации органам безопасности и дал 15 дней, чтобы предоставить ФСБ информацию, необходимую для декодирования сообщений. В противном случае ведомство обратится в суд для блокировки доступа к сервису на территории РФ.
"Мы бы хотели подчеркнуть, что на данный момент ФСБ и Роскомнадзор не обращались в Viber с просьбой о предоставлении ключей шифрования, которыми, к слову, не обладает наша компания в связи с технологией сквозного шифрования всех чатов и видео/аудиозвонков в Viber. Благодаря ей, ключи находятся на устройствах пользователей и проходят весь путь от отправителя к получателю в виде кода. Таким образом, все, чем мы обладаем, — это логи (факт соединения между пользователями)", — сказала Рожкова.
Она подчеркнула, что Viber действует в полном соответствии с российским законодательством и готов к сотрудничеству с государственными органами без нарушения интересов пользователей, если возникнет подобная необходимость.
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