Власти не просили Viber передать ключи шифрования, их у компании нет

ФСБ и МОСКВА, 26 мар — РИА Новости Роскомнадзор не обращались в администрацию популярного мессенджера Viber с просьбой передать ключи шифрования, но у компании их и нет — они хранятся на устройствах пользователей, рассказала РИА Новости директор по коммуникациям Viber в СНГ Яна Рожкова.

ФСБ требует от другого популярного мессенджера — Telegram — предоставить ключи шифрования. На прошлой неделе Верховный суд России отклонил иск Telegram к ФСБ по этому поводу. После этого Роскомнадзор уведомил Telegram о необходимости исполнения требований закона о предоставлении информации органам безопасности и дал 15 дней, чтобы предоставить ФСБ информацию, необходимую для декодирования сообщений. В противном случае ведомство обратится в суд для блокировки доступа к сервису на территории РФ.

"Мы бы хотели подчеркнуть, что на данный момент ФСБ и Роскомнадзор не обращались в Viber с просьбой о предоставлении ключей шифрования, которыми, к слову, не обладает наша компания в связи с технологией сквозного шифрования всех чатов и видео/аудиозвонков в Viber. Благодаря ей, ключи находятся на устройствах пользователей и проходят весь путь от отправителя к получателю в виде кода. Таким образом, все, чем мы обладаем, — это логи (факт соединения между пользователями)", — сказала Рожкова.

Она подчеркнула, что Viber действует в полном соответствии с российским законодательством и готов к сотрудничеству с государственными органами без нарушения интересов пользователей, если возникнет подобная необходимость.