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Антон Швец: От дебюта за сборную у меня остались самые приятные эмоции
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Антон Швец: От дебюта за сборную у меня остались самые приятные эмоции 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
«Мы хорошо поработали на тренировках и сыграли две игры со сборными топового уровня — все это пошло нам только на пользу. От дебюта в составе сборной России у меня остались самые приятные эмоции. Я счастлив выйти на поле в футболке национальной команды и хочу поблагодарить Станислава Саламовича за то, что предоставил мне эту возможность.
Буду и дальше работать, не останавливаться на достигнутом. Этот дебют даст мне еще больше сил и уверенности в себе. Конечно, все немного расстроены после поражений. Тем не менее, мы понимаем, что эти игры пошли нам на пользу. Уверен — если продолжать работать, все будет хорошо», — передают слова футболиста "Известия".
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