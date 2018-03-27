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Швец: матчи с командами Бразилии и Франции пошли на пользу сборной России
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Швец: матчи с командами Бразилии и Франции пошли на пользу сборной России 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Товарищеские матчи против команд Бразилии и Франции пошли на пользу сборной России по футболу. Такое мнение журналистам высказал российский полузащитник Антон Швец.
Россияне 23 марта на стадионе «Лужники» проиграли команде Бразилии со счетом 0:3, 27 марта — сборной Франции в Санкт-Петербурге со счетом 1:3.
"В этом матче мы выглядели лучше, чем с бразильцами. После игры Станислав Саламович [Черчесов] сказал, что нужно продолжать работать, эти игры пошли на пользу. Обе команды были классные, против них всегда нужно играть, надо набираться опыта, а дальше будет все лучше и лучше. Позже разберем игру и посмотрим", — отметил Швец.
Игрок выразил соболезнования родственникам погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове.
"То, что произошло, это ужасно. Соболезную всем семьям погибших. Каждый игрок воспринимает трагедию по-своему, на меня это повлияло, очень грустно от этого", — заявил футболист.
Пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, более 60 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 находятся в стационаре.
Перед чемпионатом мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля, россияне сыграют против команд Австрии (30 мая) и Турции (5 июня).
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