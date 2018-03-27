Швец: на меня ситуация в Кемерове повлияла, было очень грустно

Полузащитник сборной России Антон Швец дал комментарии после товарищеского матча с командой Франции (1:3).

«Мы были лучше, чем в первой игре. Надо продолжать работать. Эти игры пошли на пользу. Станислав Саламович сказал, что нужно продолжать работать и готовиться к чемпионату мира.

Франция с Бразилией — разные сборные, но они одного уровня, и у тех, и у тех высококлассные игроки. С такими командами всегда сложно играть, поэтому нужно набираться опыта, следующие игры мы будем проводить всё лучше и лучше.

Смог ли удивить Дешам? Всё было именно так, как мы и обсуждали. Всё, к чему готовились, подтвердилось.

То, что произошло в Кемерове, — ужасно. От всей сборной соболезнования семьям погибших. Очень обидно, что происходят такие ситуации. На меня это повлияло, было очень грустно из-за этого», — передаёт слова Швеца корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева

В воскресенье, 25 марта, в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове вспыхнул пожар, погибли 64 человека, в том числе много детей.