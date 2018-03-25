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Швец: расту на тренировках у Черчесова, думаю, у тренера есть планы на меня
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Швец: расту на тренировках у Черчесова, думаю, у тренера есть планы на меня 

Чемпионат.com 2 часа назад
Полузащитник сборной России Антон Швец рассказал о тренировках в национальной команде под руководством главного тренера Станислава Черчесова.
«Мы общались с Черчесовым по поводу того, могу ли я сыграть в центре защиты. Такое может быть, но сейчас меня наигрывают на моей позиции — опорного полузащитника.
Я расту на тренировках у Черчесова. Всегда с радостью приезжаю в сборную. Конечно, мне хочется играть, но, думаю, у тренера есть планы на меня. Взаимопонимание между игроками сборной России растёт. С каждым разом футболисты лучше понимают, чего хочет главный тренер. Становится больше наигранности. Каждый сбор идёт сборной на пользу», — передаёт слова Швеца корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.
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