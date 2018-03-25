Швец: расту на тренировках у Черчесова, думаю, у тренера есть планы на меня

«Мы общались с Черчесовым по поводу того, могу ли я сыграть в центре защиты. Такое может быть, но сейчас меня наигрывают на моей позиции — опорного полузащитника.