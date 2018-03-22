Швец: «Зенит» заинтересовался мной еще очень давно, но я думаю об «Ахмате»

"Я слышал, что мной интересовался "Спартак" , но без подробностей. Главный вариант это «Зенит». Про «Зенит» говорили и писали все трансферное окно. Они заинтересовались мной еще очень давно. Как я понял, с «Ахматом» не договорились по цене.

Сейчас все эти мысли позади. Концентрируюсь на тренировках и матчах за «Ахмат», ни на что не отвлекаюсь. Рад, что у меня в жизни все так, как есть. Всему свое время", — приводят слова Швеца российские СМИ.

В этом сезоне 24-летний Швец провел за «Ахмат» 18 матчей и забил 3 гола.