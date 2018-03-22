Ещё
Швец: «Зенит» заинтересовался мной еще очень давно, но я думаю об «Ахмате»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Швец: «Зенит» заинтересовался мной еще очень давно, но я думаю об «Ахмате» 

Soccer News 2 часа назад
Полузащитник «Ахмата» Антон Швец подтвердил информацию об интересе к нему со стороны "Зенита".
"Я слышал, что мной интересовался "Спартак", но без подробностей. Главный вариант это «Зенит». Про «Зенит» говорили и писали все трансферное окно. Они заинтересовались мной еще очень давно. Как я понял, с «Ахматом» не договорились по цене.
Сейчас все эти мысли позади. Концентрируюсь на тренировках и матчах за «Ахмат», ни на что не отвлекаюсь. Рад, что у меня в жизни все так, как есть. Всему свое время", — приводят слова Швеца российские СМИ.
В этом сезоне 24-летний Швец провел за «Ахмат» 18 матчей и забил 3 гола.
Soccer News: последние новости
Эксперт Sky Sports: "Из-за прихода Санчеса сразу трое ключевых игроков "МЮ" стали играть хуже" Саутгейт: "Сейчас ничего бы не остановило меня от поездки в Россию" Моуринью: "Те люди, кто имеет мозги, понимают, что у "МЮ" сейчас переходный период"
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опозорившийся на ОИ Коляда удивил болельщиков17
Бразильцы испугались 21-летнего российского футболиста1
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
WADA разнесло МОК47
Украинские биатлонисты ощутили последствия бойкота
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение