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Школьники-квнщики проявили свои таланты в Хасавюрте
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Школьники-квнщики проявили свои таланты в Хасавюрте 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
В хасавюртовском доме культуры состоялся финальный отборочный тур Школьной лиги КВН.
В состязании на юмор участвовало 7 команд, которые должны были подготовить выступления для двух конкурсов: «Приветствие» и «СТЭМ со звездой».
Оценивали команды Али Алиев, Тимур Керимов, Шамиль Нухов и др.
Руководителем республиканской школьной лиги КВН является Марат Султанов, он сообщил, что средний возраст участников тура 14-16 лет.
Подростков оценивали по актерскому мастерству и качеству шуток.
В результате, по мнению жюри, лучшей оказалась команда «Импульсы», из девятой школы.
По словам Марата Султанова, тур будет проходить также в Избербаше и Дербенте.
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