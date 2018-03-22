Школьники-квнщики проявили свои таланты в Хасавюрте

В хасавюртовском доме культуры состоялся финальный отборочный тур Школьной лиги КВН.

В состязании на юмор участвовало 7 команд, которые должны были подготовить выступления для двух конкурсов: «Приветствие» и «СТЭМ со звездой».

Оценивали команды Али Алиев , Тимур Керимов, Шамиль Нухов и др.

Руководителем республиканской школьной лиги КВН является Марат Султанов , он сообщил, что средний возраст участников тура 14-16 лет.

Подростков оценивали по актерскому мастерству и качеству шуток.

В результате, по мнению жюри, лучшей оказалась команда «Импульсы», из девятой школы.

По словам Марата Султанова, тур будет проходить также в Избербаше и Дербенте.