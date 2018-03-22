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Российский союз молодёжи и Госдума подписали соглашение о сотрудничестве
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Российский союз молодёжи и Госдума подписали соглашение о сотрудничестве 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Комитет Госдумы по делам национальностей и Российский союз молодёжи (РСМ) в четверг подписали соглашение о сотрудничестве. Глава думского Комитета по делам национальности Ильдар Гильмутдинов рассказал, что комитет примет участие в двух проектах РСМ: «Мы вместе!» и «Мы — граждане России».
«Я стоял у истоков создания РСМ. У них есть ряд интересных инициатив, в которым наш комитет примет участие. В перспективе мы обратимся к депутатам других комитетов и фракций подключиться к этим интересным проектам», — сказал он.
По словам главы молодёжной организации Павла Красноруцкого, проект «Мы вместе!» призван содействовать межнациональному, межконфессиональному и межкультурному общению в среде учащейся молодёжи, миру и согласию. «Основной целевой аудиторией проекта являются учащиеся старшей школы. Именно в этом возрасте необходимо закладывать основы толерантности, воспитывать уважение, принятие и понимание многообразия культур и вероисповеданий», — сказал он.
Красноруцкий отметил, что второй проект «Мы — граждане России» предполагает проведение акции по торжественному вручению паспортов 14-летним россиянам. «Совместно с комитетом мы планируем 12 декабря в День Конституции, 12 июня в День России, а также 4 ноября в День народного единства провести такие акции», — сказал он. По словам главы РСМ, очень важно, чтобы сотрудничество комитета и молодёжного союза было не разовым, а долгосрочным.
Российский союз молодёжи — общественная организация в чьих проектах ежегодно участвуют около четырёх миллионов молодых людей. Региональные организации и Общественные представительства ЦК РСМ работают в 77 субъектах России, в том числе в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе.
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